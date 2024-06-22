Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

Селеста Арантес, мать легендарного бразильского футболиста Пеле, ушла из жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

Отмечается, что Селеста Арантес ушла из жизни 21 июня в Сантосе. Ей был 101 год. Она находилась в больнице больше недели, однако причина смерти пока не названа.

На смерть матери Пеле отреагировал футбольный клуб "Сантос".

"Футбольный клуб "Сантос" глубоко сожалеет о кончине Селесты Арантес ду Насименту, матери нашего короля", — написано в сообщении клуба.

Пеле ушёл из жизни в возрасте 82 лет в декабре 2022 года. Он играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.