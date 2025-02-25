В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрели дело в отношении гражданки А., дочь которой вышла из дома и не вернулась, передаёт BaigeNews.kz.

Девочку объявили в розыск. Спустя некоторое время сотрудниками полиции установили, что несовершеннолетняя К. занимается бродяжничеством в Алматы. 1 февраля её доставили в отдел полиции Кызылорды.

"Гражданка А. не выполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери, допустив, чтобы девочка покинула дом и начала заниматься бродяжничеством", - пояснили суть претензий в суде.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК и оштрафовали на 55 048 тенге.