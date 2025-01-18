Жительницу города Аксу в Павлодарской области ограничили в родительских правах на двух маленьких детей после жалобы родственницы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, помогла спасти детей, оказавшихся в опасности, инспектор полиции Назгуль Баядилова. На её телефон поступил звонок с неизвестного номера. Женщина представилась Натальей Прасоловой и рассказала о своей дальней родственнице, которая употребляет алкоголь и не следит за детьми.

"При разговоре у Натальи я узнала, что родственница имеет двоих детей: старшему три года, а младшему всего 10 месяцев. Получив сообщение, я сразу же передала информацию участковому инспектору. Так как вопрос касался маленьких детей, необходимо было действовать незамедлительно. При проверке, малыши находились одни дома, дверь была закрыта. Сразу же сообщила эту информацию в органы опеки. Прибывшая комиссия детей забрала. Их сразу же поместили в городскую больницу. Участковый стал искать мать, нашёл её только вечером у знакомой. Выяснилось, что в тот день она употребила спиртное, после оставила детей одних дома и ушла в гости",- рассказала инспектор полиции города Аксу Павлодарской области Назгуль Баядилова.

Поведение матери рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Аксу, по решению которой мать на шесть месяцев ограничили в родительских правах. Всё это время дети будут находиться в государственном учреждении. Чтобы вернуть малышей, родительница за полгода должна встать на путь исправления, бросить употреблять алкоголь и другие запрещенные средства, а в доме создать все условия для проживания малолетних детей.