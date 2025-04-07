7 апреля в полицию Павлодара обратились родители 5-летнего мальчика, которого нашли 6 апреля возле дома 104 по улице Академика Маргулана. Как выяснилось, мальчика зовут Али, и он недавно переехал с семьей в Павлодар. Мать и отец ребенка рассказали, что их сын был не в состоянии понять вопросы, так как владеет только таджикским языком и не говорит по-русски, передаёт BaigeNews.kz.

Отец мальчика, Абдурауф Расулов, сообщил, что семья переехала в Павлодар всего 5 дней назад и арендовала квартиру по улице Естая, 38. В ночь перед исчезновением он находился на работе в ночную смену, а его супруга с детьми была дома. Женщина думала, что Али находится с более старшими детьми, и легла спать. Когда отец вернулся домой утром, мальчика уже не было. Он немедленно позвонил в полицию.

Сотрудники полиции оперативно провели обследование съемной квартиры и установили местонахождение родителей. Также было выяснено, что семья состоит из 8 детей.

В связи с инцидентом, законный представитель ребенка был привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Дополнительно, поведение родителей будет рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата города Павлодар.

Департамент полиции Павлодарской области призывает родителей быть более внимательными к своим детям и следить за их безопасностью. С приходом тепла и увеличением времени, проведенного детьми на улице, сотрудники полиции напоминают о важности контроля за детьми и предлагают родителям оставлять записки с контактами на одежде ребенка, чтобы в случае экстренной ситуации можно было быстрее восстановить связь с семьей.

Ранее мы писали о том, что 6 апреля 2025 года в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов о том, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок, азиатской внешности.