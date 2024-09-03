Мать мальчика, избившего одноклассника, оказалась на скамье подсудимых в Кызылорде
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В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрели дело в отношении женщины, обвинённой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что сын гражданки Д. ударил ногой в лицо и нанёс телесные повреждения однокласснику, то есть совершил умышленное деяние, имеющее признаки уголовного правонарушения. Это означает, что гражданкой Д. не исполнены обязанности по воспитанию и образованию сына", - сообщили в суде.
В своих показаниях суду женщина заявила, что согласна с протоколом об административном правонарушении.
Постановлением суда она признана виновной по части 3 статьи 127 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", назначено наказание в виде штрафа в размере 51 688 тенге.
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