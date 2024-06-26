Мать кидавшегося камнями мальчика оштрафовали на 374 тысячи тенге в Мангистауской области
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
138Фото: baigenews.kz
Иск о возмещении материального ущерба в отношении матери семилетнего мальчика рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В иске, поданном С. указано, что сын ответчика Т. бросил камень в переднее окно автомобиля и разбил его. Это было зафиксировано видеокамерой, установленной в магазине у дома. С. потребовала, чтобы ответчик заплатила за ущерб, но мать мальчика этого не сделала", - сообщили подробности дела в суде.
Решением суда от ответчика Т. в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 374 298 тенге.
Решение пока не вступило в законную силу.
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