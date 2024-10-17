Мать Илона Маска посетила Алматы и приняла участие в обряде Тұсау кесер.

Мэй Маск, 76-летняя модель, доктор диетологии и мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, впервые посетила Алматы, где выступила на Центральноазиатском женском форуме BeWoman, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

"Я не знала ничего о Казахстане, но я люблю приключения, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя новые культуры. Поэтому я была приятно удивлена", - заявила Мэй Маск.

В ходе визита мать мультимиллиардера провела обряд "Тұсау кесер" маленькой девочке. Она перерезала путы и помогла ребёнку сделать несколько шагов.

"Это очень красивая традиция", - заявила Мэй Маск.

И как принято, родители малышки после проведения обряда подарили Мэй Маск традиционный казахский шапан и украшение "Бесбілезік".