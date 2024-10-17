25 қазан Республика күні
  • 18 Октября, 01:17
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Мать Илона Маска посетила Алматы и приняла участие в обряде Тұсау кесер.

Вчера, 23:40
АВТОР
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instagram.com/mayemusk Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: instagram.com/mayemusk

Мэй Маск, 76-летняя модель, доктор диетологии и мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, впервые посетила Алматы, где выступила на Центральноазиатском женском форуме BeWoman, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

"Я не знала ничего о Казахстане, но я люблю приключения, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя новые культуры. Поэтому я была приятно удивлена", - заявила Мэй Маск.

В ходе визита мать мультимиллиардера провела обряд "Тұсау кесер" маленькой девочке. Она перерезала путы и помогла ребёнку сделать несколько шагов.

"Это очень красивая традиция", - заявила Мэй Маск.

И как принято, родители малышки после проведения обряда подарили Мэй Маск традиционный казахский шапан и украшение "Бесбілезік".

 

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