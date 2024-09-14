Мать и несовершеннолетняя дочь жестко убиты в Туркестанской области
Сегодня, 03:14
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Сегодня, 03:14Сегодня, 03:14
120Фото: pexels.com
В социальных сетях появилась информация о том, что в Келесском районе Туркестанской области жестоко убита женщина и ее 16-летняя дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В полиции факт убийства подтвердили, а также сообщили, что подозреваемый задержан по "горячим следам" и водворён в ИВС.
"В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - заявили в ДП области.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье "Убийство".
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