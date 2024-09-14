Мать и несовершеннолетняя дочь жестко убиты в Туркестанской области

В социальных сетях появилась информация о том, что в Келесском районе Туркестанской области жестоко убита женщина и ее 16-летняя дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В полиции факт убийства подтвердили, а также сообщили, что подозреваемый задержан по "горячим следам" и водворён в ИВС.

"В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - заявили в ДП области.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье "Убийство".