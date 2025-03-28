27 марта в городе Кульсары Атырауской области произошло шокирующее преступление – на своем рабочем месте была убита молодая женщина, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент полиции Атырауской области подтвердил факт преступления:

"По факту происшествия в городе Кульсары Жылыойского района возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", начато комплексное расследование. 33-летний подозреваемый задержан по горячим следам и взят под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – прокомментировали в полиции.

По данным издания "Ак Жайык", жертва, девушка 1995 года рождения, работала юристом в поликлинике, где и была убита в своём кабинете. Причиной смерти стали ножевые ранения.

По информации Telegram-канала Atyrau ONLINE, в убийстве подозревается бывший супруг погибшей. Сообщается, что мужчина пришёл в поликлинику после обеда и напал на женщину с ножом.

У погибшей остались двое детей.

Трагедия потрясла не только коллектив поликлиники, но и весь город. Учреждение временно закрыли, а сотрудники шокированы произошедшим.

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