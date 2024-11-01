Мать девятерых детей жила более 20 лет без документов

39-летняя жительница Шымкента Наталья является уроженкой Российской Федерации. В Казахстан она прибыла вместе с мамой еще в 1998 году. Однако по достижению 16-летнего возраста не могла своевременно получить документы из-за отсутствия постоянной регистрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Миграционная служба полиции Шымкента совместно с неправительственной организацией “Сана Сезім” помогла женщине признать ее лицом без гражданства. После получения соответствующих документов Наталья официально зарегистрировала брак со своим мужем – гражданином Казахстана, что в дальнейшем позволило ей подать заявление на гражданство в упрощенном порядке. В соответствии с Конвенцией о гражданстве замужней женщины и законом “О гражданстве Республики Казахстан” в 2024 году она была принята в гражданство и получила удостоверение личности.

Наталья с мужем воспитывают девять детей. В настоящее время все документы многодетной матери оформлены должным образом.





