  • 9 Января, 16:44
  • BAIGENEWS

Мать бросила ребенка в старом вокзале Астаны

Начато досудебное расследование.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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Мать бросила ребенка в старом вокзале Астаны Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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В соцсетях активно распространяется информация о ребенке 3-4 лет с запиской в кармане, которого нашли в районе старого вокзала, передаёт BaigeNews.kz. Очевидцы пишут, что у мальчика в кармане найдена записка с надписью "Отказываюсь от ребенка".

В ДП на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего.

"В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Полицейскими ведутся поиски его матери. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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