В соцсетях активно распространяется информация о ребенке 3-4 лет с запиской в кармане, которого нашли в районе старого вокзала, передаёт BaigeNews.kz. Очевидцы пишут, что у мальчика в кармане найдена записка с надписью "Отказываюсь от ребенка".

В ДП на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего.