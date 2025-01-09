Мать бросила ребенка в старом вокзале Астаны
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
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В соцсетях активно распространяется информация о ребенке 3-4 лет с запиской в кармане, которого нашли в районе старого вокзала, передаёт BaigeNews.kz. Очевидцы пишут, что у мальчика в кармане найдена записка с надписью "Отказываюсь от ребенка".
В ДП на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего.
"В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Полицейскими ведутся поиски его матери. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.