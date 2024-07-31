Мать бросила новорожденную дочь умирать в поле

В России задержали мать, которая оставила умирать в чистом поле свою новорожденную дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Это произошло близ деревни в Курской области. Женщина скрывала беременность. Девочку, которой было всего несколько часов, она выбросила в поле подальше от деревни. Младенца посреди высокой травы нашли прохожие, которые услышали писк.

"Она была вся в крови, там плацента была. Девочку всю муравьи искусали", – сказала местная жительница Нина Горяева.

Сразу же вызвали экстренные службы. Медики осмотрели малышку и отвезли в перинатальный центр. Девочка была голодной. Под палящим солнцем получила ожоги.

Полицейские вычислили мать ребёнка по тесту ДНК. Это 33-летная Надежда Сорокина. Безработная, на алименты одна воспитывает троих детей. Боялась, что четвёртого ребёнка прокормить не сможет. Соседи хотели ей помочь, собрали детские вещи, но Сорокина отказалась.

"Я ей вещи детские отдавать, а она мне: "А мне уже ни к чему". Спрашиваю: "Что случилось?". – "Он мне нервы потрепал. Я перенервничала, и выкидыш получился", – рассказала Вероника Докукина, соседка Надежды Сорокиной.

Вероятно, Сорокина давно планировала избавиться от ребёнка. Следователи обвинили её в покушении на убийство. Она признала вину в полном объёме и теперь может лишиться свободы.

В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Её новорожденную дочь пока положили в реанимационный блок. Врачи осмотрели девочку и сделали прививки. Назвали Машей. Когда малышке станет лучше, то, скорее всего, ее передадут в дом малютки.