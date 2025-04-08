Посадка самолёта в Алматы во время сильной пыльной бури вызвала волну восхищения в казахстанском сегменте интернета, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появились видео с разных ракурсов, на которых видно, как самолёт, несмотря на неблагоприятные погодные условия, совершает посадку: его буквально шатает в воздухе, он то поднимается, то опускается, лавируя в условиях плохой видимости.

Первое видео, по словам авторов, было снято на борту рейса Душанбе – Алматы, второе — с земли, недалеко от аэропорта. За кадром слышно, как один из пассажиров молится от страха.

В комментариях пользователи восхищаются мастерством и профессионализмом пилота:

"Браво пилоту! В такой ураган посадил самолет, столько людей спас"

"Я летел этим рейсом. Было страшно, но пилот молодец"

"Самолёты шатались, я это видел с земли. Людям внутри, наверное, было очень страшно"

"Это вам ответ на жалобы по поводу задержек рейсов. В такую погоду — риск, а пилотам уважение"

"Ответственность за столько жизней. Пилот – профессионал высшего класса"

По мнению многих, именно благодаря опыту пилота и его хладнокровию удалось избежать трагедии и благополучно посадить самолёт в сложнейших метеоусловиях.