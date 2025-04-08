  • 8 Апреля, 15:43
  • BAIGENEWS

Мастер-класс от пилота: посадка в шторм в Алматы потрясла пользователей

Пилот посадил самолёт в сложных погодных условиях в Алматы.

Сегодня, 14:56
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
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Фото: Unsplash

Посадка самолёта в Алматы во время сильной пыльной бури вызвала волну восхищения в казахстанском сегменте интернета, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появились видео с разных ракурсов, на которых видно, как самолёт, несмотря на неблагоприятные погодные условия, совершает посадку: его буквально шатает в воздухе, он то поднимается, то опускается, лавируя в условиях плохой видимости.

Первое видео, по словам авторов, было снято на борту рейса Душанбе – Алматы, второе — с земли, недалеко от аэропорта. За кадром слышно, как один из пассажиров молится от страха.

В комментариях пользователи восхищаются мастерством и профессионализмом пилота:

  • "Браво пилоту! В такой ураган посадил самолет, столько людей спас"
  • "Я летел этим рейсом. Было страшно, но пилот молодец"
  • "Самолёты шатались, я это видел с земли. Людям внутри, наверное, было очень страшно"
  • "Это вам ответ на жалобы по поводу задержек рейсов. В такую погоду — риск, а пилотам уважение"
  • "Ответственность за столько жизней. Пилот – профессионал высшего класса"

По мнению многих, именно благодаря опыту пилота и его хладнокровию удалось избежать трагедии и благополучно посадить самолёт в сложнейших метеоусловиях.

@mutriba.tj

ба кайидани самалет кам монда буд вале худоро шукр

♬ оригинальный звук - mutriba.8

@serzhanaidana #алматы #аэропорт ♬ оригинальный звук - Мырзабек Айдана

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