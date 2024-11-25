Массу нарушений выявил Антикор в железнодорожных перевозках

В Минтранспорта РК по инициативе Антикоррупционной службы прошло совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок. Обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Кроме того, отмечены проблемы с дефицитом билетов и регулярными задержками поездов, которые создают неудобства для граждан", - рассказали в ведомстве.

По итогам совещания агентством предложено пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования, обеспечения эффективного мониторинга и контроля (аудио- и видеофиксация обследования поездов, установления критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций), проведения аудита в компаниях-перевозчиках, а также увеличения доли новых вагонов.

Мониторинг устранения коррупционных рисков в железнодорожной сфере продолжается и находится на особом контроле агентства.

"Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424", - добавили в Антикоре.

Ранее сообщалось, что в КТЖ объявили о снижении цен на железнодорожные билеты.