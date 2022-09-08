Лента новостей
- Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы 21:25 74
- Глава католической церкви в РК: Визит Папы Римского - великое благословение 21:09 90
- Как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области 20:46 103
- Почему дома для пострадавших при пожаре будут строить в Аулиеколе, пояснили в акимате Костанайской области 20:34 136
- Первую помощь в виде 500 тысяч тенге получат пострадавшие от пожара в Костанайской области 20:18 142
- Сколько скота погибло при пожарах в Костанайской области 19:31 332
- Волонтёры "Жастар Рухы" раздали 270 тонн гуманитарной помощи пострадавшим костанайцам 19:14 174
- Лекарства для детей с редкими заболеваниями будут закупать централизованно в Казахстане 18:44 193
- Какую помощь оказывают предпринимателям ВКО 18:14 234
- В Нур-Султане стартовала конференция Agritech - Efficiency & Resiliency 18:12 245
- На пенсию в 61 год. В Минтруда разъяснили инициативу Токаева 18:08 436
- Елизавета II находится под медицинским наблюдением 17:59 284
- Нацфонд детям: родители не смогут распоряжаться средствами ребёнка 17:21 331
- Сотрудник МЧС оказался поджигателем 17:09 837
- Пожарный погиб при тушении сухостоя в Абайской области 16:50 484
- Бутафорская полицейская машина разъезжала по Алматы 16:26 438
- Суд США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы 16:21 1930
- В Казахстане разыскано более 200 преступников по запросам из стран СНГ 16:09 437
- О мерах по стабилизации ситуации на рынке ГСМ доложили Токаеву 16:06 285
- Почти на треть выросли цены на аренду квартир в Казахстане за год 15:55 280
- Проиграли, но заработали: названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022 15:36 377
- 2,3 миллиарда тенге потратят на дома для погорельцев в Костанайской области 15:32 457
- Названы места, откуда будут отправляться автобусы на мессу Папы Римского в Нур-Султане 15:25 308
- Таможенные сборы на 107 миллиардов тенге были доначислены после проверки Генпрокуратуры 15:16 326
- Костанайского тиктокера признали невменяемым и прекратили судебное дело 15:00 475
- "Дело в лимитах" – Минфин объяснил недостаточное финансирование МЧС 14:30 327
- Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и похищении человека – Антикор 14:11 508
- Акимы четырёх регионов отчитались перед Токаевым о ходе ликвидации пожаров 14:11 375
- "Мы должны развивать сильные политические партии" — Ашимбаев о предстоящих выборах 13:57 387
- Впервые в истории. 20-летний казахстанец отобрался на чемпионат мира Ironman 70.3 13:47 715
- На внеочередные выборы президента и парламента потратят около 45 миллиардов тенге - Минфин 13:19 423
- Участнице январских событий отсрочили наказание в Шымкенте 13:01 311
- Оплату QR-кодом в Казахстане будут принимать через единый терминал для всех банков 12:53 425
- "Будем биться в суде" — аким Алматы о том, почему не закрыли бетонный завод 12:09 351
- "Катастрофические последствия". Бизнес выступил против запрета перевозки грузов самосвалами 12:07 397
- Со следующего года казахстанцы могут работать четыре дня в неделю 12:04 1166
- На шесть миллионов тенге оштрафовали авиакомпанию Air Astana за задержки рейсов 11:52 591
- Следователь Антикора осуждён за взятку 11:50 326
- 200 МРП штрафа за незаконные игровые заведения получил кызылординец 11:44 278
- Почти полмиллиарда тенге вернули себе казахстанцы за нарушение прав потребителей 11:30 394
- Операция "гараж" по-павлодарски: пенсионер добился от акимата возмещения ущерба 11:21 394
- В Карагандинской области стабилизируется пожарная обстановка 11:05 357
- ЕНПФ перевёл своим вкладчикам более трёх триллионов тенге на жильё и лечение 10:49 374
- Коров стало больше, а молочной продукции меньше — аналитики о ситуации в Казахстане 10:23 348
- Как будут стимулировать казахстанцев переезжать на юг и в центр страны 10:07 517
- Надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес "задышал" — премьер 09:49 493
- Казахстанцы получают фейковые сообщения об опасных ПЦР-тестах 09:34 383
- Apple презентовала iPhone 14 со стабилизатором 09:05 720
- В большинстве регионов Казахстана количество случаев COVID-19 не превышает 40 08:44 367
- Цена на нефть снизилась до минимума за шесть месяцев 08:30 500
- Степной пожар разгорелся в Павлодарской области 08:10 415
- Актюбинская пенсионерка обвинила кондуктора автобуса в избиении 07:45 405
- Сибирская язва выявлена в Костанайской области 06:23 512
- Песни Димаша Кудайбергена транслируют в мексиканском метро 05:16 661
- 60 могил пострадало в результате пожара на Кенсайском кладбище 04:02 868
- Кызылординская область представит свою продукцию на сельхозярмарке в столице 03:21 438
- Российский фигурист собрался выступать за Казахстан 02:05 985
- Уголовное дело заведено в отношении директора "Балхаш жылу" 01:10 505
- Павлодарцев призвали закупить уголь до похолодания 00:19 462
- Казахстанские аграрии убрали больше половины урожая зерновых 07.09.2022 439
- Депутат предложил разделить Нацфонд на два фонда 07.09.2022 518
- Сотрудники психдиспансера в Павлодаре случайно узнали, что сами душевно больны 07.09.2022 943
- Главврача больницы обвинили в поборах в Шымкенте 07.09.2022 914
- Воспитатель детсада избила ребёнка в Туркестанской области 07.09.2022 532
- Заморозки ожидают в трёх областях Казахстана 07.09.2022 714
- Владельцы восстанавливают здания, пострадавшие от взрыва в Костанае. Фоторепортаж 07.09.2022 624
- О причинах нехватки пожарных машин рассказали в МЧС Казахстана 07.09.2022 647
- 115 тысяч тенге. В МЧС высказались о зарплатах пожарных 07.09.2022 650
- Президент принял исполнительного директора секретариата СВМДА 07.09.2022 439
- Почти полмиллиарда тенге поступило в фонд "Қайырымдылық KZ" 07.09.2022 578
- Ещё на 25 процентов повысят зарплату педагогам школ, колледжей и детсадов в Казахстане 07.09.2022 703
- Два мешка с оружием нашли в Жамбылской области 07.09.2022 1108
- Разводивший огонь во время пожара в Алматы мужчина задержан 07.09.2022 5531
- Четыре природных пожара тушат в Карагандинской области 07.09.2022 397
- "Поразительно красиво". Египтянин восхищает соцсети снимками Казахстана 07.09.2022 556
- Сколько стоит обучение в престижных начальных школах Казахстана 07.09.2022 858
- Павлодарские студенты срочно вынуждены искать другой вуз 07.09.2022 1387
- Пожар в Костанайской области локализован - МЧС 07.09.2022 571
- Рекордные 125 тысяч грантов получили студенты казахстанских колледжей 07.09.2022 603
- "Это шаг к укреплению доверия между властью и обществом" — мажилисмен о досрочных выборах президента 07.09.2022 455
Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы
Аудит, проведённый министерством индустрии и инфраструктурного развития, установил многочисленные нарушения в деятельности столичного аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе.
"Установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и другие. Кроме того, указано на факты передачи в аутсорсинг услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания", - заявили в КГА.
По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.
6 сентября решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности главы назначен Мухиден Абильдинов.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 671
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 739
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 20225
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 176702
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 5659
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10002
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2208
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2541
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11266
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1748
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7809
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1860
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4532
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26588
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8855
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2456
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6344
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2720
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19585
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4490
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5339
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3687
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9219
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4574
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3417
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3473
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7200
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3615
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3277
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5717
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3513
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11289
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3263
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3395
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3251
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5762
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3481
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3966
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4597
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5014
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4745
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4450
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6091
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5470
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5775
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6039
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8350
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11906
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7644
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8500
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7288
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10724
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6676
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7763
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9967
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8473
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8362
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7170
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9020
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7379
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17197
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10031
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9380
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9713
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10121
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9345
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9486
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9836
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10770
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9591
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10528
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14301
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9628
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11231
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8674
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8428
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9694
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9925
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8390
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10254
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7511
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6662
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6724
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6988
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6441
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10512
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7214
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9157
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10076
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10009
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7666
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7815
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22882
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8835
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10770
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7936
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9332
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9957
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10984
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9373
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11363
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10835
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11893
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12089
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28403
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12463
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13270
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13179
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13208
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13949
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21771
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13413
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20633
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31111
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15119
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18976
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19445
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21619
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17594
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18881
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16979
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17049
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16902
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32461
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18754
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17433
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21604
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21424
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21679
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20779
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21011
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23185
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23791
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22371
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21940
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22700
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22788
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21594
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23552
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22315
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22838
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24177
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25399
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24747
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24092
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26699
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23715
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26520
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24225
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55037
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25782
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24889
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25848
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24469
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24630
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24812
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24518
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25928
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25014
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26625