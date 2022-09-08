Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы

Аудит, проведённый министерством индустрии и инфраструктурного развития, установил многочисленные нарушения в деятельности столичного аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе.

"Установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и другие. Кроме того, указано на факты передачи в аутсорсинг услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания", - заявили в КГА.