Массовый замор рыбы обнаружили в Карагандинской области

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На озере Жартас Карагандинской области произошёл массовый мор рыбы. Экологи и ветеринары экстренно выехали на озеро Жартас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Рыбаки уверены, десятки крупных сазанов задохнулись ранней весной из-за нехватки кислорода. Якобы арендатор зимой не бурил лунки.

Озеро Жартас в Каркаралинском районе, что почти в 300 километрах от областного центра, давно было передано предпринимателю в природопользование. В водоеме размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась. До этого нареканий к арендатору не было, рассказывают чиновники. Сегодня на место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.





