Массовый замор рыбы обнаружен на водоканале Баксай в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы Минсельхоза, о скоплении молоди рыбы на водоканале Баксай в районе населённого пункта Х. Ерғалиев Махамбетского района стало известно из соцсетей. Экологический активист Аслан Омаров на снял на видео, как в водоёме подо льдом собралось можество мелкой и средней рыбы, также она лежит вдоль берега.

14 января на место выехала группа из сотрудников Комитета рыбного хозяйства МСХ, департамента экологии, управления природных ресурсов и природопользования, Научно-производственного центра рыбного хозяйства и ветеринарной службы.

"Спасено порядка 180 тысяч штук молоди рыб. Отобраны пробы воды, рыб для проведения лабораторных исследований. Предварительная причина возникновения угрозы замора молоди рыб – низкий уровень растворённого в воде кислорода из-за обледенения водоканала. В установленном порядке ведётся работа по сбору и утилизации молоди снулой рыбы. Точная информация о количестве утилизированной рыбы будет дана по завершению указанных работ", – сообщает Минсельхоз.

Ситуация взята на особый контроль, заверили в ведомстве.