Массовый велопробег пройдёт в Астане
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
42Фото: акимат Астаны
18 августа в Астане состоится массовый велопробег, посвящённый Дню спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Дистанция пробега составит 25 километров. Спортсмены стартуют с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинка (Үркер) "Жасыл белдеу".
Регистрация желающих принять участие в велогонке продлится с 7:00 до 8:00. Начало в 8:00. Участник должен быть со своим велосипедом. Регистрация бесплатная.
После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдёт лотерея и розыгрыш ценных призов.
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