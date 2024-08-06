Массовый велопробег пройдёт в Астане

18 августа в Астане состоится массовый велопробег, посвящённый Дню спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Дистанция пробега составит 25 километров. Спортсмены стартуют с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинка (Үркер) "Жасыл белдеу".

Регистрация желающих принять участие в велогонке продлится с 7:00 до 8:00. Начало в 8:00. Участник должен быть со своим велосипедом. Регистрация бесплатная.

После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдёт лотерея и розыгрыш ценных призов.