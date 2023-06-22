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Сегодня, 20:59
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Массовый велопробег пройдёт к 25-летию Астаны
Жителей и гостей столицы Казахстана приглашают принять участие в массовом велопробеге, посвящённом 25-летию Астаны. Мероприятие состоится 25 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Дистанция заезда - 25 километров. Велосипедисты стартуют с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинка (Үркер) "Жасыл белдеу".
Регистрация желающих принять участие продлится с 8:00 до 8:30. Старт - в 9:00.
После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, проведут лотерею и розыгрыш ценных призов.
Каждый участник допускается на велопробег со своим велосипедом.
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