В сети распространяется видео погибших сайгаков в зимний период в Карагандинской и области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Минэклогии, случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. Наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Ұлытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях.

"Туши подлежат утилизации в соответствии с ветеринарным законодательством. Работы по утилизации ведутся территориальными и подведомственными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира совместно с акиматами, ветеринарной службой, сотрудниками полиции и МЧС. Всего привлечено более 150 человек. Задействовано 51 единиц техники", - говорится в сообщении.

Так, с начала этого года утилизировано более 5,2 тысяч туш.

"В нормальных условиях ежегодная естественная смертность сайгаков всех возрастных групп составляет порядка 20% от общей численности популяции, при этом может погибать до 50% взрослых самцов. Сайгак — степное животное с короткой продолжительностью жизни и высокой скоростью воспроизводства. В суровые зимы поголовье сайгаков может сокращаться на 40-50%, особенно если таким зимам предшествовала весенне-летняя засуха. В зимний период животные теряют жировой запас в связи с обильными снегопадами и ограниченным доступом к подножному корму. В пустынях и полупустынях Казахстана такие природные явления наблюдаются довольно часто, что приводит гибели некоторых ослабленных особей сайги", - говорит заведующая лаборатории териологии Института зоологии А.Грачева.

Как ранее сообщалось, общая численность сайгаков в Казахстане составляет 4,1 миллиона особей, при этом максимальная численность периода КазССР зарегистрирована в 1,2 млн особей.