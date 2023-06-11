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82Фото: Sports.kz
Массовый мордобой в ринге произошел на историческом турнире в Казахстане
Поединок казахстанских бойцов Улана Нургали и Саята Куншашева на турнире промоушна Nomad Fighting Championship закончился массовой дракой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
После боя представитель команды Куншашева толкнул тренера Нургали и получил в ответ сильный удар по лицу от самого бойца — это послужило началом мордобоя. Видео можно посмотреть ниже.
Что касается самого боя, то Саят Куншашев одержал победу в этом поединке решением судей. Добавим, что турнир Nomad FC на "Алматы Арене" стал историческим — это первый стадионный турнир по смешанным единоборствам, который проводится в Казахстане.
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