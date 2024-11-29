Массовый лыжный забег пройдёт в Астане

30 ноября на лыжероллерной трассе в Центральном парке Астаны пройдёт массовый лыжный забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Регистрация участников будет проходить в день забега с 8:00 до 9:30. Прокатиться на лыжах приглашают любителей активного отдыха и спорта всех возрастов.

Дистанция забега составит 2,5 километра. Весь инвентарь нужно принести с собой.

На финише всех ждут памятные медали.