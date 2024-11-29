Массовый лыжный забег пройдёт в Астане
На мероприятие приглашают любителей активного отдыха всех возрастов.
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
130Фото: pxhere.com
30 ноября на лыжероллерной трассе в Центральном парке Астаны пройдёт массовый лыжный забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Регистрация участников будет проходить в день забега с 8:00 до 9:30. Прокатиться на лыжах приглашают любителей активного отдыха и спорта всех возрастов.
Дистанция забега составит 2,5 километра. Весь инвентарь нужно принести с собой.
На финише всех ждут памятные медали.
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