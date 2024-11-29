  • 29 Ноября, 16:42
  • BAIGENEWS

Массовый лыжный забег пройдёт в Астане

На мероприятие приглашают любителей активного отдыха всех возрастов.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: pxhere.com

30 ноября на лыжероллерной трассе в Центральном парке Астаны пройдёт массовый лыжный забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Регистрация участников будет проходить в день забега с 8:00 до 9:30. Прокатиться на лыжах приглашают любителей активного отдыха и спорта всех возрастов.

Дистанция забега составит 2,5 километра. Весь инвентарь нужно принести с собой.

На финише всех ждут памятные медали.

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