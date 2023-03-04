Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице

Фото: Асель Турар

Редакция BaigeNews.kz, наконец, получила официальный ответ по результатам проверки многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау. В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили об обнаруженных нарушениях.

Так, к примеру, оказалось, что в медучреждении недоплачивали зарплату врачам, а руководство незаконно выписывало себе премии. Между тем, сотрудники были вынуждены ездить в командировки за свой счёт, а в реабилитационный центр при больнице не закупались мебель, инвентарь и компьютеры.

Урезали зарплату

Напомним, в начале года коллектив многопрофильной областной детской больницы за подписью 18 человек написал письмо в управление здравоохранения. Врачи пожаловались, что недосчитываются заработной платы, "теряют" часы дежурств, не получают премии, им не компенсируют командировочные расходы. Также они не понимают, зачем их руководитель "перегрузил" администрацию новыми штатными единицами, а на должность своего заместителя по лечебной работе назначил доктора, не имеющего достаточного опыта работы.

Сотрудники заявили, что устали от переработок, ситуацию, по их мнению, усугубляет расточительность главврача по отношению к кадрам. Результатом стало увольнение ряда опытных и высокопрофессиональных врачей.

Между тем, в этой больнице лечат детей со всей области, причём оказывают в том числе третий уровень – высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как выяснилось, проверка облздрава выявила множество нарушений. Например, пять врачей (один из которых уволился) получали уменьшенный оклад. Оказывается, летом прошлого года здесь, в связи с создавшимся дефицитом денег, решили экономить за счёт самой "горячей" точки – отделения реанимации и интенсивной терапии. Его врачам изменили систему оплаты труда, они перестали получать фиксированный оклад. По факту им недоплатили суммы от 62 до 96 тысяч тенге.

При этом сотрудников не уведомили об изменении условий труда (нарушен пункт 2 статьи 46 Трудового кодекса: работодатель обязан сделать это не позднее чем за 15 календарных дней). Тем самым трудовые права врачей были нарушены.

Выписывали себе премии

Руководство и административный корпус больницы необоснованно получали премии. Например, на День медицинского работника они "выписали" себе премии на общую сумму 190 тысяч тенге.

На новый год главврачу С. Сабыралиеву выплачено 389 тысяч, заместителю Е. — 300 тысяч, второму заму К. — 184 тысяч, третьему по финансовым вопросам К. — 292 тысячи, главному бухгалтеру С. — 238 тысяч тенге. Общая сумма новогодней премии руководителю и администрации составила 1,4 миллиона тенге.

Все эти люди получили премии за счёт платных медуслуг — в облздраве это назвали незаконным. Во-первых, вырученные от оказания платных медуслуг деньги, согласно Положению, направляются на возмещение затрат в том числе на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании этих самых платных медуслуг, а также на дополнительные денежные выплаты. Администрация не относится к числу медработников, которые участвуют в оказании платных услуг.

Согласно коллективному договору больницы на 2021-2023 годы, премиальные выплаты главному врачу, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливает управление здравоохранения Акмолинской области. Но таких приказов за 2022 год ведомство не выносило. Не предусмотрена возможность премирования административного корпуса медицинских организаций и в соответствующем Приказе Минздрава.

Премии администрации назначены мало того, что незаконно, но и необъективно. Например, в облздраве отметили, что Е. на должность зама по лечебной работе назначена в сентябре 2022 года, а размер её премии составил 300 тысяч тенге при окладе в 601 тысячу. Вышедшая же из декретного отпуска заместитель К. принята на работу в 2019 году, но её премия почему-то гораздо меньше — 184 тысячи.

Видимо, для того, чтобы прикрыть такую несправедливость, в графе "принятые" у первой нет даты приказа о назначении, а у второй указана более поздняя — 1 мая прошлого года.

Здесь уместно отметить, проверка также показала, что заместитель главного врача Е. не соответствует занимаемой должности по квалификационным требованиям. В частности, у неё не хватает стажа на руководящей должности.

"Управление здравоохранения написало письмо директору больницы, чтобы освободить от должности заместителя Е. Они её освободили, но поставили исполнять обязанности, то есть фактически она продолжает исполнять эту работу, и требования письма не выполнены. Также ведомство привлекло к дисциплинарной ответственности заместителя руководителя управления за незаконное принятие решения в виде согласования несоответствующей по стажу кандидатуры на должность замдиректора многопрофильной областной детской больницы", — сообщили в юридической службе облздрава.

3 марта 2022 года заместителям директора А., К. и С. и главному бухгалтеру С. выплачена премия на общую сумму 50 400 тенге — без приказа управления здравоохранения. Вероятно, чтобы подобные действия впредь были обоснованными, принято Положение об оплате труда, где 8 пунктом разрешается премировать руководство больницы за счёт платных услуг.

"Указанный пункт противоречит законодательству РК и подлежит исключению из положения. Неправомерно полученные суммы подлежат возврату в кассу предприятия", — говорится в документе облздрава.

В командировки — за свой счёт

Следующее нарушение касается выплат командировочных. Проверка показала, что здешним медработникам приходится повышать свою профессиональную квалификацию, и тем самым — статус больницы, без поддержки со стороны руководства в виде гарантированной компенсации расходов.

К примеру, приказом о командировании в ноябре прошлого года врачу-невропатологу И. предусмотрена оплата только за проезд за счёт больницы, без оплаты за проживание. А в сентябре того же года заведующая пульмонологическим отделением С. командирована для участия в форуме в Астану на два календарных дня, за свой счёт. На аналогичных условиях на этот форум отправляли ещё двух докторов.

"Более того, администрация не знакомит работников с приказами, а это нарушение Трудового кодекса", – отмечается в материалах ведомства.

Напомним, по закону командированному работнику за каждый день нахождения в командировке выплачиваются суточные в размере 2 МРП, также возмещаются расходы по найму жилого помещения.

В ходе проверки выявились факты необоснованного расходования бюджетных средств. Например, в мае 2022 года руководитель по административно-хозяйственной части Н. отправился в Алматы для участия в международной выставке "Здравоохранения" на целых шесть дней. Как отмечается в материалах проверки, необоснованно. Эту поездку больница профинансировала. Причём в Алматы была командирована и работник отдела кадров управления здравоохранения Н., как выяснилось, его супруга. Она, кстати, и разрабатывала эти приказы.

В декабре нескольким врачам вынесли выговоры — на основании клинического разбора по летальному случаю. Но врачей с актом о наложении дисциплинарного взыскания не ознакомили — подписей нет. А должны были в течение трёх рабочих дней после его издания, тем самым нарушили права медработников.

Урны из картонки — на детей не хватило?

При многопрофильной областной детской больнице работает реабилитационный центр "Камкорлык". В материалах сообщается, что его заведующая К. неоднократно в течение 2022 года подавала заявки для оснащения инвентарём. В списке компьютеры для врачей, спецодежда для персонала, холодильники, масляные обогреватели, микроволновая печь и другие бытовые приборы, столы, шкафы для одежды и стеллажи, ёмкости для обработки игрушек и логопедических инструментов, материал для проведения физиопроцедур, корзины для грязного белья, баки для разведения физраствора и многое другое.

Заявки направлялись на имя директора, тот — руководителю по АХЧ (тому самому, который ездил на международную выставку).

"Однако вследствие его бездействия медицинским работникам отделения "Камкорлык" пришлось установить вместо урн картонные коробки", — отмечается в материалах управления здравоохранения.

Из-за нехватки компьютеров, врачам приходится работать по очереди, что создаёт неудобства и тормозит процесс. В письме на имя руководства больницы поручено обеспечить отделение необходимым инвентарём согласно поданным заявкам.

С 4 по 23 января 2023 года в "Камкорлык" поступили 52 ребёнка, с ними работают врачи-эрготерапевты, психологи, логопед, старшая медсестра и медсёстры ЛФК. Но за расширенный объём работы этим сотрудникам не доплачивают. Замглавврача, который принимает решение о доплате, объяснил это тем, что психологи не выполнили план на январь и не заработали 7 млн тенге.

"Тогда как по состоянию на 25 января в отделение уже поступили 52 ребёнка, и план выполнен уже на 4 миллиона", — отмечает ведомство.

По Трудовому кодексу доплаты за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение/замещение обязанностей временно отсутствующего коллеги работодатель устанавливает по соглашению с работником. Но на деле эти вопросы не обсуждаются и соглашения не составляются, это опять же ущемляет трудовые права.

Завышенные планы достижения показателей, которые ставятся перед медработником, — их головная боль. Это тотальное условие получение полноценной зарплаты: не выполнен план — не выплатят надбавки.

"При этом не принимается во внимание морально-психологическая и физическая нагрузка. Например, на одного врача-невропатолога И. запланировано выписать 82 пациента за один месяц. Это противоречит Стандарту оказания неврологической помощи", — подчеркнули в управлении здравоохранения.

Добавим, что, находясь "между молотом и наковальней" этот доктор была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Все уйдут, а я останусь"?

Управление здравоохранения направило письма в областные департаменты внутреннего государственного аудита; по противодействию коррупции; прокуратуру и управление по инспекции труда – для рассмотрения в пределах компетенции.

Назовём и другие любопытные факты. Так, например, выясняется, что в больнице работают семейные подряды. И всё бы ничего, семейные династии в любой профессии – предмет особой гордости. Но все они занимают исключительно руководящие позиции. Например, по информации редакции, директор по административно-хозяйственной части Н. и заместитель директора по финансам К. приходятся друг другу братом и сестрой. Напомним, выше упоминалось, что сотрудник отдела по кадрам облздрава директору по АХЧ – супругой. А главные бухгалтер С. и экономист Е., оказывается, – родные сёстры. Причём заместитель главного врача по лечебной работе Е. – их племянница.

К слову, последняя в августе 2021 года как медработник получила квартиру. Коллеги считают это несправедливым, учитывая скромный стаж работы в медицине. Но, возможно, на сегодня все более опытные медработники в Кокшетау уже обеспечены жильём.

Тогда всё честно.

Коллектив детской больницы о выявленных нарушениях знает.

"Мы, конечно, рады, что проверка облздрава наши претензии подтвердила. И надеемся, что нарушенные права восстановят. Мы ждём, когда снимут с должностей заместителя по лечебной работе и директора по адмхозчасти. Главный врач остаётся на месте, поэтому мы не до конца удовлетворены. Мы хотим, чтобы он ушёл. Мы считаем, что такое руководство не на своём месте, весь коллектив так думает", — поделились врачи.

Эти вопросы корреспондент BaigeNews.kz переадресовал и.о. главы управления здравоохранения Нурлану Ахильбекову.

"На сегодняшний день заместителя по лечебной работе ещё не освободили от этой должности. Я рекомендовал кадровой службе управления посмотреть, она не соответствует квалификационным требованиям, у неё не хватает стажа руководящей должности. Сейчас находится на рассмотрении, это вопрос времени", — отметил и.о. глаавврача области.

Может ли директор больницы удержаться в кресле при тех нарушениях, что всплыли при проверке?

"После того, как мы получим весь материал – из антикоррупционной службы, прокуратуры, департамента внутреннего госаудита, — после этого вопрос будет выноситься на дисциплинарную комиссию о привлечении к дисциплинарному взысканию. Пока на сегодня рекомендации освободить от занимаемой должности у нас нет", — прокомментировал Ахильбеков.

Исполняющий обязанности руководителя облздрава заключил, что в понедельник намерен попасть на планёрку в медицинском учреждении, встретиться и переговорить с коллективом.

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