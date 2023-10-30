Массовые разборки подростков в Актау: шесть несовершеннолетних помещены в ИВС
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В Актау шестерых подростков поместили в изолятор временного содержания из 76, участвовавших в разборках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В актауских пабликах появилось видео, запечатлевшее противостояние подростков. На кадрах видно, как через проезжую часть летят бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки, и слышны громкие крики.
Позже стало известно, что таким образом отношения выясняли подростки из двух микрорайонов.
Разогнать толпу разгоряченных подростков приехали стражи порядка. Полицейские задержали 76 человек в возрасте от 15 до 18 лет и доставили их в управление полиции. В отношении родителей 56 из них составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23:00).
В полиции также сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство), шесть подростков помещены в изолятор временного содержания.
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