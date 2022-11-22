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  • Массовые протесты в Иране: две известные актрисы арестованы, в курдские районы направлены военные
bbc.com Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43
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Фото: bbc.com

Массовые протесты в Иране: две известные актрисы арестованы, в курдские районы направлены военные

Две известные иранские актрисы появились на публике с непокрытой головой в знак солидарности с протестующими против хиджабов, после чего были арестованы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как сообщает иранское государственное информагентство Ирна, Хенгаме Газиани и Катайон Риахи — обе обладательницы многочисленных наград — были обвинены в сговоре и антиправительственных действиях.

Женщин задержали в воскресенье. Перед арестом Хенгаме Газиани написала в "Твиттере": "Что бы ни случилось, знайте, что, как всегда, я буду на стороне народа Ирана. Возможно, это мой последний пост".

Газиани и Риахи — в числе известных иранских общественных деятелей, выразивших поддержку протестующим против клерикального истеблишмента страны.

Глава Федерации бокса Ирана Хоссейн Соори сказал, что не вернётся домой с турнира в Испании из-за жестокого подавления протестов у него на родине.

А капитан сборной Ирана по футболу на чемпионате мира в Катаре Эхсан Хайсафи заявил в воскресенье: "Приходится признать, что обстановка у нас в стране скверная и люди несчастны".

На проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу иранские фанаты освистали гимн своей страны перед началом матча Ирана с Англией. Команда Ирана при этом стояла на поле с непроницаемыми лицами, отказавшись этот гимн петь — что посчитали явным знаком поддержки протестов в родной стране.

Сообщается также, что в прошедшие выходные власти Ирана направили военных для подавления протестов в районах проживания курдов на северо-западе страны — они считаются эпицентром разгорающихся демонстраций.

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#митинги #Иран
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:43
105
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