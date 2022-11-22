Массовые протесты в Иране: две известные актрисы арестованы, в курдские районы направлены военные

Две известные иранские актрисы появились на публике с непокрытой головой в знак солидарности с протестующими против хиджабов, после чего были арестованы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как сообщает иранское государственное информагентство Ирна, Хенгаме Газиани и Катайон Риахи — обе обладательницы многочисленных наград — были обвинены в сговоре и антиправительственных действиях.

Женщин задержали в воскресенье. Перед арестом Хенгаме Газиани написала в "Твиттере": "Что бы ни случилось, знайте, что, как всегда, я буду на стороне народа Ирана. Возможно, это мой последний пост".