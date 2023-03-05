Массовые отравления школьниц расследуют в Иране

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Обеспокоенные родители протестовали в столице Ирана Тегеране и других городах из-за волны волной предполагаемых отравлений, от которых пострадали школьницы в десятках школ, сообщают иранские информационные агентства и видеоролики в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает CCN, в последние месяцы от необъяснимых болезней пострадали сотни школьниц. Иранские власти считают, что девочки могли быть отравлены, и обвинили в этом врагов Тегерана.

Министр здравоохранения страны заявил, что девочки пострадали от нападений с применением "лёгкого яда", а некоторые политики предположили, что девочки могли стать мишенью радикальных исламистских групп, выступающих против образования девочек.

Министр внутренних дел Ирана заявил в субботу, что следователи обнаружили "подозрительные образцы”, которые изучаются.

"В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые расследуются… необходимо выявить причины заболевания учащихся, и результаты будут опубликованы как можно скорее ", — заявил министр Абдолреза Рахмани Фазли в заявлении, распространённом официальным информационным агентством IRNA.

В субботу болезнь затронула более 30 школ по меньшей мере в 10 из 31 провинции Ирана. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как родители собрались в школах, чтобы забрать своих детей домой, а некоторых учеников доставляют в больницы на машинах скорой помощи или автобусах.