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Массовые нарушения в оплате электроэнергии: теневых монополистов разоблачили в Талгаре

Сегодня, 10:58
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: ortcom.kz

Прокуратура Талгарского района совместно с акиматом района в рамках проекта "Выведение из тени самовольных монополистов" выявила нарушения в оплате за электроэнергию более 3 тысяч жителей, передаёт BaigeNews.kz.
 
Установлено, что 1140 абонентов оплачивали за электроэнергию через 3 общих счетчика, подключенных к трансформаторам, что приводило к неравномерному распределению затрат, и в случае неоплаты одним из потребителей происходило отключение у всех жильцов.
 
По инициативе прокуратуры 3 трансформатора переданы в коммунальную собственность, абонентам открыты отдельные лицевые счета и установлены индивидуальные счетчики.
 
Кроме того, выявлено 64 бесхозных трансформатора, обеспечивающих электричеством более 90 тысяч жителей, которые находились в аварийном состоянии и часто выходили из строя.
 
Принятыми мерами прокуратуры 8 трансформаторов, подключенных к 12 тысячам граждан, переданы в собственность акимата для ремонта и дальнейшего обслуживания. Остальные находятся в процессе передачи. 

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