Массовую резню устроил китайский студент из-за несданного экзамена

Восемь человек убил и ещё 17 ранил студент Профессионального института искусств и технологий Уси в городе Исин, на востоке Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Global Times.

Подозреваемый, 21-летний Сюй, был задержан на месте преступления и признался в содеянном.

Сюй, выпускник этого года, вернулся в учебное заведение, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что, провалив экзамен, не получил диплом об окончании института. Он также был недоволен компенсацией за стажировку.

Спасательные работы продолжаются, и полиция расследует произошедшее.