Массовую резню устроил китайский студент из-за несданного экзамена
Сегодня, 00:25
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Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
74Фото: pixabay.com
Восемь человек убил и ещё 17 ранил студент Профессионального института искусств и технологий Уси в городе Исин, на востоке Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Global Times.
Подозреваемый, 21-летний Сюй, был задержан на месте преступления и признался в содеянном.
Сюй, выпускник этого года, вернулся в учебное заведение, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что, провалив экзамен, не получил диплом об окончании института. Он также был недоволен компенсацией за стажировку.
Спасательные работы продолжаются, и полиция расследует произошедшее.
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