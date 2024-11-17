  • 17 Ноября, 00:40
  • BAIGENEWS

Массовую резню устроил китайский студент из-за несданного экзамена

Сегодня, 00:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
74
Фото: pixabay.com

Восемь человек убил и ещё 17 ранил студент Профессионального института искусств и технологий Уси в городе Исин, на востоке Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Global Times.

Подозреваемый, 21-летний Сюй, был задержан на месте преступления и признался в содеянном.

Сюй, выпускник этого года, вернулся в учебное заведение, чтобы выплеснуть свой гнев из-за того, что, провалив экзамен, не получил диплом об окончании института. Он также был недоволен компенсацией за стажировку.

Спасательные работы продолжаются, и полиция расследует произошедшее.

Самое читаемое

Наверх