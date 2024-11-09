Массовую проверку здоровья мужчин запустят в 2025 году в Казахстане

Для многих казахстанцев основной причиной инвалидности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология, сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

Она написала, что в 2024 году 68 тысяч человек получили помощь в инсультных центрах и центрах коронарографии. Особое внимание уделяется реабилитации — количество реабилитационных коек увеличено до 12 тысяч, чтобы помочь большему числу пациентов вернуться к активной жизни.

"В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет — группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье", - заявила министр.

Только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.