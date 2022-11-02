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  • Массовую гибель рыбы на Капшагае засняли жители алматинской области
Instagram/konayevkz Сегодня, 18:04
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Фото: Instagram/konayevkz

Массовую гибель рыбы на Капшагае засняли жители алматинской области

Фото мёртвой рыбы появилось сегодня в социальных сетях.

Кадр был сделан на Капшагайском водохранилище Алматинской области. В Минэкологии подтвердили гибель молоди рыб, передаёт BaigeNews.kz.  

"Незамедлительно специалистами Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, специализированной научной организацией в области рыбного хозяйства осуществлен выезд.
Согласно Схемы взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, оперативно оповещены Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Алматинской области, Департамент экологии Алматинской области, Природоохранная прокуратура Алматинской области, которыми будет осуществлен выезд на место", - прокоментировали в МЭГПР РК

Причину случившегося будет выяснять Комиссия из представителей профильных ведомств. В прокуратуре области также добавили, что на данном участке одна из частных компаний выпустила в водоём более 30 тысяч мальков, и часть из них при сильном штормовом ветре просто выбросило на берег.

 
 
 
 
 
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Публикация от Конаев и Алматинская область (@konaevkz)

 

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#экология #рыбы #Капшагай
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:04
118
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