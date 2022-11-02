Массовую драку в пабе расследуют полицейские в Алматы

Фото: almaty_kris_p

В департаменте полиции Алматы прокомментировали распространяемое в соцсетях видео о массовой драке в одном из увеселительных заведений города, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как несколько мужчин толкают друг друга, в пабе сломана мебель.

"Факт расследуется отделом полиции при УП Медеуского района. Он зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК. Задержаны пятеро участников драки. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка. Причины и другие обстоятельства конфликта устанавливаются", - отметили в полиции.