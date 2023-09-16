Массовую драку в Алматы прокомментировали в полиции
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
141Фото: скриншот с видео
В социальных сетях распространяют видео массовой драки в Алматы. Автор видео утверждает, что толпа неизвестных избила её сына и двух его друзей, отобрав iPhone 14 Pro Max. Также, по словам женщины, в друга её сына стреляли, передаёт BaigeNews.kz.
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Видео прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
"Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по статье "Хулиганство". В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств происшествия", — сообщили департаменте.
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