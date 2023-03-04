Массовую драку устроили школьники в Алматы

Фото: скриншот с видео

В Алматы школьники устроили массовую драку на футбольном турнире. Соответствующее видео появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Указывается, что инцидент произошёл в микрорайоне "Орбита".

В ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

"Участники драки доставлены в УП для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка. Вместе с тем, в полицию для выяснения обстоятельств дела приглашены организаторы турнира по футболу между учащимися школ, между участниками которого и произошёл конфликт", - рассказали в полиции города.