  • 31 Августа, 21:54
  • BAIGENEWS

Массовую драку устроили посетители рестобара в Караганде

Сегодня, 20:46
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: скриншот с видео

В социальные сети попало видео массовой драки у рестобара "TEED" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно две группы дерущихся людей, а также полицейских, которые пытаются прекратить конфликт.

"По факту хулиганства, имевшего место у рестобара "TEED", начато досудебное расследование. Сотрудниками в отдел полиции доставлены все участники инцидента. В ходе выяснения обстоятельств установлено, в ночь на 31 августа в данном заведении произошёл конфликт между двумя посетителями, переросшая в драку. В настоящее время назначены экспертизы. По результатам которых будет дана правовая оценка действиям виновных лиц", — прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жумабай Искаков (@karaganda_09_kz)

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