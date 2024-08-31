Массовую драку устроили посетители рестобара в Караганде

В социальные сети попало видео массовой драки у рестобара "TEED" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно две группы дерущихся людей, а также полицейских, которые пытаются прекратить конфликт.

"По факту хулиганства, имевшего место у рестобара "TEED", начато досудебное расследование. Сотрудниками в отдел полиции доставлены все участники инцидента. В ходе выяснения обстоятельств установлено, в ночь на 31 августа в данном заведении произошёл конфликт между двумя посетителями, переросшая в драку. В настоящее время назначены экспертизы. По результатам которых будет дана правовая оценка действиям виновных лиц", — прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.