  • 5 Ноября, 13:21
  • BAIGENEWS

Массовую драку со стрельбой устроили несколько мужчин в Уральске

Сегодня, 12:10
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: скриншот из видео

В соцсетях распространяется видео с массовой дракой на одной из автозаправок Уральска. Несколько мужчин дубинками избивали другого. При этом в какой-то момент раздилась два выстрела, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции подтвердили данный факт. 

"Около 5 часов утра в ночной клуб г. Уральска зашел посетитель, однако в виду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению.

В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование, он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - рассказал первый заместитель начальник Департамента полиции ЗКО Болатбек Акшауов.

Кроме того, по его словам, по факту хулиганства в отношении охранников заведения также начато досудебное расследование. Один из них водворен в изолятор временного содержания.

 
 
 
 
 
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Публикация от PoliceWestKZ (@policebqo)

"В настоящее время полицией установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия", - добавил Акшауов.

 

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