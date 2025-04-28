Массовую драку футболистов расследуют в Талдыкоргане
Инцидент произошёл между подростками.
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
94Фото: pxhere.com
Школьники подрались на турнире по футзалу в Талдыкоргане. Расследованием инцидента занялась полиция, передаёт BaigeNews.kz.
Видео происшествия появилось в соцсетях.
"Полицией Талдыкоргана возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в группе лиц. В период проведения соревнований жалоб и обращений от граждан не было. В настоящее время принимаются предусмотренные законом меры. Проводится ряд следственных мероприятий", - сообщили в ДП области Жетысу.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому. Возбуждено уголовное дело.
Видео: t.me/ztb_qaz/
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