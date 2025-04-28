LIVE LIVE
LIVE
  • 28 Апреля, 17:29
  • BAIGENEWS

Массовую драку футболистов расследуют в Талдыкоргане

Инцидент произошёл между подростками.

Сегодня, 16:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
94
Фото: pxhere.com

Школьники подрались на турнире по футзалу в Талдыкоргане. Расследованием инцидента занялась полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

"Полицией Талдыкоргана возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в группе лиц. В период проведения соревнований жалоб и обращений от граждан не было. В настоящее время принимаются предусмотренные законом меры. Проводится ряд следственных мероприятий", - сообщили в ДП области Жетысу.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому. Возбуждено уголовное дело. 

Видео: t.me/ztb_qaz/

Самое читаемое

Наверх