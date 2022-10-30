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Массовую драку болельщиков "Ордабасы" и "Актобе" предотвратили полицейские
С футбольными фанатами провели профилактическую беседу и отпустили.
В Сети появилось видео конфликта футбольных болельщиков в Шымкенте. Позже инцидент прокомментировали в МВД, передаёт BaigeNews.kz.
Видео толпы бегущих от полиции молодых людей опубликовал Telegram-канал EGOV.PRESS.
"В матче 25 тура Казахстанской Премьер-Лиги по футболу "Ордабасы" сыграл с "Актобе" в Шымкенте. Местная доброжелательная молодежь проявила особое гостеприимство", — написал автор видео.
Как сообщил позже Telegram-канал МВД РК, конфликт между болельщиками футбольных команд пресекла полиция.
"29 октября в 17:30 часов на пульт 102 поступило сообщение от жителя Шымкента. Он рассказал, что на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова собираются молодые люди. Установлено, что около 50 жителей Актобе, приехавшие поболеть за свою команду, на улице Байтурсынова встретили идущих навстречу десятерых жителей Шымкента, которые оказались болельщиками "Ордабасы". Между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которую пресекли сотрудники полиции", — рассказали в ведомстве.
Участников конфликта доставили в управление полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента. Болельщики сказали стражам порядка, что претензий к друг к другу не имеют. Со всеми фанатами футбола полицейские провели профилактическую беседу.
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