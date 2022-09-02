Массовой гибели рыб в Каспии не обнаружено – управление рыбного хозяйства

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Сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось. Об этом сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Информация, где сообщалось, что побережье Каспия усыпано мёртвой рыбой, была распространена в социальных сетях 29 августа.

В тот же день все группы экспертов, состоящих из сотрудников управления рыбной инспекции, природоохранной прокуратуры, местной полиции, экологов, акимата и других ведомств для выяснения обстоятельств выехали на место.

"Место, где якобы обнаружена мёртвая рыба, объездили на автомобилях, исследовав побережье Каспийского моря. Поскольку были зоны, недоступные для автотранспорта, было принято решение совершить вертолетный облёт 31 августа. Так, рабочая группа на вертолёте МИ-8 в течение нескольких часов исследовала территорию между нефтяными месторождениями "Каражанбас" и "Комсомольское". Мёртвая рыба обнаружена не была", - проинформировал Арман Молдашев.

Мониторинг пляжей Каспийского моря продолжается.