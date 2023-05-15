"Массового страха перед Китаем нет" – казахстанский эксперт

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О плюсах и минусах введения безвизового режима с Китаем рассказали специалисты Казахстанского института философии, политологии и религиоведения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, 17 мая Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Китай с государственным визитом. Ранее стало известно о том, что две страны планируют ввести безвизовый режим. Эта новость вызвала двоякие мнения в обществе. В недавнем интервью китайскому телеканалу CCTV глава Казахстана подчеркнул, что все подозрения по этому поводу напрасны. Президент отметил, что наши страны достигли хороших результатов в сфере экономического сотрудничества и нужно двигаться в этом направлении дальше.

По словам ведущего научного сотрудника Казахстанского института философии, политологии и религиоведения Нуркена Айтымбетова, безвизовый режим с Китаем благоприятно скажется на укреплении экономических, культурных связей между двумя странами.

"У нас много торговых отношений с Китаем. Китай – большой рынок, страна, которая снабжает своими товарами весь мир. У нашей страны протяженная граница с Китаем. Поэтому безвизовый режим в целом хорошо повлияет на развитие экономики Казахстана, торговых отношений, культурных и экономических связей с соседней страной", - сказал он.

Эксперт напомнил, что ранее много негатива вызывали бюрократические проволочки на границе с Поднебесной. Безвизовый режим снимет этот вопрос, считает он.

"Есть и минусы в этом сближении, на них нельзя закрывать глаза. По социальным сетям мы видим, что есть много противников безвизового режима, которые опасаются наводнения Казахстана китайскими гражданами. Есть мнение, что это приведет к безработице, большой конкуренции на трудовом рынке. Что наши компании не выдержат конкуренции с китайцами и будут закрываться", - отметил при этом Айтымбетов.

По его мнению, чтобы не допустить таких проблем, нужен жёсткий контроль со стороны государства, постоянный мониторинг того, сколько людей приехало, сколько зарегистрировалось, сколько выехало.

"Это все нужно контролировать. И также нужно усложнить получение гражданства Казахстана для иностранных граждан, по возможности не давать", - заявил эксперт.

Тем не менее, эксперт призвал казахстанцев не забывать о выгоде для нашей страны от такого решения.

"Мы должны видеть в этом плюсы. Пусть китайцы приезжают, они привезут нам деньги в экономику, инвестиции. Мы должны создавать условия, чтобы их туристы посещали нашу страну. Но при этом держать руку на пульсе и контролировать все процессы, фиксировать. Государству также нужно поддерживать свой бизнес. Если сохранять во всем баланс, то безвизовый режим с Китаем обернется нашей стране только пользой", - заключил он.

Старший научный сотрудник института Рустем Кадыржанов также подчеркнул, что взаимная отмена виз между двумя странами благоприятно скажется на отношениях во многих сферах: экономика, образование, культура.

"Самое главное - это, конечно, то, что повышается доверие, я бы сказал, на уровне обществ. Не на уровне власти, государства, а на низовом – между обществами наших стран. Я в целом поддерживаю это меру", - сказал он.

Эксперт отметил, что в нашей стране присутствует синафобия. Казахстанцы боятся, что китайцы массово хлынут в нашу страну после отмены виз.

"Это же не первый раз безвиз установлен. Он был установлен ещё в 1992 году, когда только получили независимость. Тогда подняли шум о том, что китайцы наводнят Казахстан. В Советское время казахи же стали меньшинством на своей земле, и это была сильная психологическая травма. Тогда под воздействием этих фобий власти решили отменить безвизовое сообщение. За эти 30 лет ситуация демографическая изменилась, казахи являются большинством - 70,3% по переписи. Китайцы приезжают в Казахстан, но такого массового наплыва нет. Все в этом убедились", - рассуждает он.

Кадыржанов подчеркнул, что сейчас Китай переживает серьёзные демографические проблемы.