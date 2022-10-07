Массовое отравление в школьной столовой: дело передано в суд Павлодара

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Дело об отравлении учеников в столовой средней школы №2 села Шарбакты передано в суд. Об этом сообщили в отделе образования Щербактинского района Павлодарской области, передает BaigeNews.kz.

"Четверо учащиеся находившиеся на лечении в областной детской инфекционной больнице после пищевого отравления, выписаны с диагнозом "Шигеллез, вызванный shigella s onnei". К занятиям приступили с 19 сентября. За допущенные нарушения в сфере санитарного благополучия населения привлечены к дисциплинарной ответственности виде строгого выговора директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог", - отметили в ведомстве.

Также выговор объявлен медицинскому работнику по линии здравоохранения. Отдел образования Щербактинского района направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с арендатором ИП "Абуев" согласно подпункту 3 пункта 8.5 Правил организации питания.

Отправлено исковое заявление в суд для признания поставщика услуг ИП "Абуев" недобросовестным.

Напомним, признаки пищевого отравления были у девяти учеников. Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, высокую температуру. Пять учеников лечились амбулаторно. Четырёх школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу. У них выявили шигеллёз, вызванный бактериями.

В конце сентября санитарно-эпидемиологическая служба завершила внеплановую проверку столовой средней школы №2 села Шарбакты Павлодарской области, где произошло массовое отравление детей. Санэпидемиологи выяснили, что столовую некачественно дезинфицируют – внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска на работу.