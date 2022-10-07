Лента новостей
- ЖД-больница в Астане переедет в 22-этажное здание гостиницы Ramada Plaza 17:20 0
- Бахыт Султанов получил новую должность 17:13 15
- Массовое отравление в школьной столовой: дело передано в суд Павлодара 17:00 51
- Восемь человек погибли и 40 пропали без вести из-за внезапного наводнения в Индии 16:47 66
- Как поддерживают инвалидов в Казахстане, рассказали в Минтруда 16:28 111
- Цены на первичную недвижимость выросли в Казахстане в сентябре 16:24 110
- Профессор Шур Берган: Казахстан находится на очень увлекательном пути 16:22 95
- Президентские выборы могут стать основой стабильности - эксперты 15:58 124
- В Шымкенте стреляли в посетителя кафе 15:26 211
- Для сохранения пород собак тазы и тобет в РК создадут отдельный закон 15:16 189
- Ни один кандидат не будет участвовать в выборах без цели победить - Ауесбаев 14:34 221
- В Казахстане выросла преступность - Генпрокуратура 14:03 309
- "Настроение у меня наладилось" - Нурлан Ауесбаев рассказал о процессе сдачи документов в ЦИК 14:02 239
- Детская смертность в Казахстане снизилась в 2,4 раза 13:48 256
- Марату Шайхутдинову огласили приговор по делу о госизмене 13:30 521
- Токаев встретится с главами государств СНГ в неформальной обстановке 13:28 298
- Смаилов: Казахстан привлечёт 360 миллионов долларов на турпроекты на Каспии 13:23 295
- Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года 12:50 313
- "Мою дочь убили из-за хиджаба": иранки готовы рисковать жизнью на протестах 12:38 412
- Арестован бывший замначальника департамента КНБ Алматы 12:37 403
- Веерные отключения электричества в Британии ожидаются этой зимой — BBC 12:02 286
- В Астане из-за марафона перекроют ряд улиц 11:57 339
- ЦИК допустил к проведению опросов по выборам две организации 11:52 366
- Пожар в "Зимней вишне": совладельца ТРЦ приговорили к восьми годам тюрьмы 11:20 353
- Нужно убирать за собой, где бы ты ни был — экоактивисты провели челлендж в Петропавловске 10:56 300
- Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента РК 10:42 541
- Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея 10:39 333
- Плохие полицейские: за восемь месяцев 199 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения 10:30 508
- Токаев встретится с Эрдоганом в Астане на следующей неделе 10:28 388
- На 56 миллионов тенге оштрафовали компанию в Мангистау, разлившую нефтеотходы 09:57 433
- В Казахстане завершились учения ОДКБ 09:03 299
- Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября 08:52 411
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:35 487
- Раздетую маленькую девочку нашли ночью на улице Семея 07:34 5772
- За пытки осудили сотрудников колонии Уральска 06:26 500
- Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау 05:11 422
- На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака 04:32 503
- Полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов Уральска 03:24 623
- Температурный рекорд зафиксирован в Астане в сентябре 02:45 591
- Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад 01:57 543
- Советник по вопросам защиты прав пациентов появился у главы Минздрава РК 01:26 367
- Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив 00:10 869
- 25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО 06.10.2022 672
- Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов 06.10.2022 698
- Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет 06.10.2022 673
- Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане 06.10.2022 910
- Какой будет погода в Казахстане 7 октября 06.10.2022 674
- Бублик уступил во втором круге Astana Open 06.10.2022 671
- Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов 06.10.2022 679
- Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо 06.10.2022 947
- В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные 06.10.2022 823
- Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау 06.10.2022 669
- Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо 06.10.2022 615
- Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве 06.10.2022 969
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 06.10.2022 776
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес-проекты 06.10.2022 678
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 06.10.2022 1236
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 06.10.2022 608
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 06.10.2022 910
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 06.10.2022 644
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 06.10.2022 632
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 06.10.2022 738
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 06.10.2022 641
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 06.10.2022 626
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 06.10.2022 574
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 06.10.2022 726
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 06.10.2022 952
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 06.10.2022 666
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 06.10.2022 701
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 06.10.2022 707
- Лучших учителей наградили в Астане 06.10.2022 787
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 06.10.2022 649
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 06.10.2022 818
- Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК 06.10.2022 1207
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 06.10.2022 643
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 06.10.2022 701
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 06.10.2022 663
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 06.10.2022 772
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 06.10.2022 835
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 06.10.2022 691
Массовое отравление в школьной столовой: дело передано в суд Павлодара
Дело об отравлении учеников в столовой средней школы №2 села Шарбакты передано в суд. Об этом сообщили в отделе образования Щербактинского района Павлодарской области, передает BaigeNews.kz.
"Четверо учащиеся находившиеся на лечении в областной детской инфекционной больнице после пищевого отравления, выписаны с диагнозом "Шигеллез, вызванный shigella s onnei". К занятиям приступили с 19 сентября. За допущенные нарушения в сфере санитарного благополучия населения привлечены к дисциплинарной ответственности виде строгого выговора директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог", - отметили в ведомстве.
Также выговор объявлен медицинскому работнику по линии здравоохранения. Отдел образования Щербактинского района направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с арендатором ИП "Абуев" согласно подпункту 3 пункта 8.5 Правил организации питания.
Отправлено исковое заявление в суд для признания поставщика услуг ИП "Абуев" недобросовестным.
Напомним, признаки пищевого отравления были у девяти учеников. Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, высокую температуру. Пять учеников лечились амбулаторно. Четырёх школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу. У них выявили шигеллёз, вызванный бактериями.
В конце сентября санитарно-эпидемиологическая служба завершила внеплановую проверку столовой средней школы №2 села Шарбакты Павлодарской области, где произошло массовое отравление детей. Санэпидемиологи выяснили, что столовую некачественно дезинфицируют – внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска на работу.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 3096
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 2402
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 999
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 115657
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 1389
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 959
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 17722
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1474
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 1186
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 8134
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3755
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 3325
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 5141
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21444
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 3352
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6989
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14556
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4853
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5653
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2414
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 21103
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2451
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341721
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30497
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 3067
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3898
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9746
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 3049
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42564
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 8089
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5906
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 5249
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 4293
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4726
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 6270
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3864
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4669
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 4002
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21354
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3882
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4316
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3855
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25413
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 183020
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10761
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14777
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5808
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 6182
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14879
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5238
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11165
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5148
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7890
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29960
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12390
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5822
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9742
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5995
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23064
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7954
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8686
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7144
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12484
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7898
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6833
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6865
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10590
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7035
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6569
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9158
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6878
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14842
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6594
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6777
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6659
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9164
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6947
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7360
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8104
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7354
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10844
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9224
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9209
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9594
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8896
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13180
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9846
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11706
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12705
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12470
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10145
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10462
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26071
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11395
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13648
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10506
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11876
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12499
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13638
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11896
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13847
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13384
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14510
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14494
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31020
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14917
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15817
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15618
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16272
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16392
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24856
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15875
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23193
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33813
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17681
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22693
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22103
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24206
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20251
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21502
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19736
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19702
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19563
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35200
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21593
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19908
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24512
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23922
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24223
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23505
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23574
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25716
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26285
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24958
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24512
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25227
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26168
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24130
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27107
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24971
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25604
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26600
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28187
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27290
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26446
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29979
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26092
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28979
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26632
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57464
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28199
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27263
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28932
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26916
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27238
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27253
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26975
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29401
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27893
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29986