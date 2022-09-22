Массовое отравление в павлодарской школьной столовой. Материалы переданы в полицию

Фото: BaigeNews.kz

Санитарно-эпидемиологическая служба завершила внеплановую проверку столовой средней школы №2 села Шарбакты Павлодарской области, где произошло массовое отравление детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудников пищеблока проверили на предмет наличия заболеваний. Также исследовали воду, продукты. Показатели по результатам лабораторного анализа оказались в пределах нормы.



Нарушения всё же выявили. Санэпидемиологи выяснили, что столовую некачественно дезинфицируют – внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска на работу.

"На момент обследования фактический рацион питания не соответствовал утверждённому перспективному меню. В пищеблоке была трёхсекционная ванна для мытья столовой посуды, к третьей секции отсутствовал подвод горячей и холодной воды. На момент обследования холодильники были без термометров", – говорится в заключении.

Нарушениями посчитали также тарелки с отбитыми краями, разделочные доски с трещинами и то, что у повара ногти были покрыты лаком.



Индивидуальному предпринимателю, который обслуживает столовую, выдали предписание. Нарушения должны устранить. Материалы проверки санврачи передали полицейским. Дело расследуют по первой части статьи 425 КоАП РК. Предпринимателю грозит штраф в размере более 700 тысяч тенге.



Напомним, признаки пищевого отравления были у девяти учеников. Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, высокую температуру. Пять учеников лечились амбулаторно. Четырёх школьников госпитализировали в областную инфекционную больницу. У них выявили шигеллёз, вызванный бактериями.