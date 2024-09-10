Массовое отравление в Мангистау: что известно о состоянии детей

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, говоря о массовом отравлении детей в Мангистауской области, заявила, что рисков летальности нет, и что дети идут на поправку, передаёт BaigeNews.

"6 сентября в одном из районов Мангыстауской области началась регистрация массового пищевого отравления детей школьного возраста. На сегодня 462 ребенка обратились за медицинской помощью, из них 92 были госпитализированы. 17 выписаны, двое детей, которые находились в реанимации в связи со стабилизацией состояния здоровья переведены в отделения, остальные - больше 387 детей, находятся на амбулаторном лечении", - заявила Акмарал Альназарова.

Отмечается, что на месте находится вице-министр здравоохранения с командой из специалистов клиницистов и санитарных эпидемиологов из Астаны и Алматы.