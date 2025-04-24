В Астане завершилось первичное расследование случая массового пищевого отравления в кафе "Көктем". Как сообщили представители заведения, результаты лабораторных анализов показали, что причиной стало несоответствующее санитарным нормам сырое мясо, поступившее от внешнего поставщика, передаёт BaigeNews.kz.

"Наша кухня полностью чиста. Источник — партия мяса, которую мы получили извне. Мы уже предприняли все возможные меры и сотрудничаем с органами", — говорится в официальном заявлении кафе.

На данный момент заведением совместно с департаментом полиции и СЭС проводится официальное расследование. В "Көктем" заявили о полной открытости и предоставлении всей необходимой информации.

В числе уже принятых мер:

Уничтожение всех продуктов;

Полная дезинфекция оборудования и помещений;

Усиление санитарных стандартов;

Назначение штатного санитарного врача;

Проведение профессиональной химической обработки;

Обязательное переобучение персонала.

Кафе останется закрытым до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность всех процессов.

"Мы откроемся только тогда, когда будем уверены на 100%, что все процессы безопасны. Мы подвели и мы за это отвечаем. Мы не можем отменить то что уже произошло, но мы сделаем всё, чтобы такое не повторилось в будущем", — резюмировала администрация.

Ранее мы писали о том, что после обеда в популярном кафе астанчане оказались в инфекционке.