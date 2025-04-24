Массовое отравление в кафе "Көктем": проверка выявила источник заражения
Кафе в Астане признало вину за отравление — результаты анализа получены.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане завершилось первичное расследование случая массового пищевого отравления в кафе "Көктем". Как сообщили представители заведения, результаты лабораторных анализов показали, что причиной стало несоответствующее санитарным нормам сырое мясо, поступившее от внешнего поставщика, передаёт BaigeNews.kz.
"Наша кухня полностью чиста. Источник — партия мяса, которую мы получили извне. Мы уже предприняли все возможные меры и сотрудничаем с органами", — говорится в официальном заявлении кафе.
На данный момент заведением совместно с департаментом полиции и СЭС проводится официальное расследование. В "Көктем" заявили о полной открытости и предоставлении всей необходимой информации.
В числе уже принятых мер:
-
Уничтожение всех продуктов;
-
Полная дезинфекция оборудования и помещений;
-
Усиление санитарных стандартов;
-
Назначение штатного санитарного врача;
-
Проведение профессиональной химической обработки;
-
Обязательное переобучение персонала.
Кафе останется закрытым до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность всех процессов.
"Мы откроемся только тогда, когда будем уверены на 100%, что все процессы безопасны. Мы подвели и мы за это отвечаем. Мы не можем отменить то что уже произошло, но мы сделаем всё, чтобы такое не повторилось в будущем", — резюмировала администрация.
Ранее мы писали о том, что после обеда в популярном кафе астанчане оказались в инфекционке.
Самое читаемое
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана