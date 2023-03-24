Массовое отравление школьников в Шымкенте: какие решения принял оперштаб

Фото: BaigeNews.kz

В Шымкенте развернули оперативный штаб для выяснения обстоятельств массового отравления школьников, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что 12 школьников-участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, проходящей в Шымкенте, попали в больницу с пищевым отравлением.

Как сообщила в Facebook вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, она прибыла в Шымкент вместе с председателем комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, заместителем председателя комитета среднего образования Жомартом Карамбаевым для наблюдения за ходом проведения республиканской олимпиады.

"По поручению министра на месте развёрнут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятию соответствующих мер. В состав штаба, кроме представителей министерства, вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкент", — отметила вице-министр.

Всего в олимпиаде принимает участие 891 школьник.

"Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы "ветряной оспы". Организаторами незамедлительно приняты соответствующие экстренные меры, вызвана скорая медицинская помощь. После чего медработниками принято решение о госпитализации детей в городскую инфекционную больницу", — написала Каринова.

По её словам, в настоящее время состояние детей стабилизировалось, они получают лечение и необходимую психологическую поддержку. Дети находятся под наблюдением врачей. Принято решение передать обеспечение питанием участников олимпиады в столовую городской школы-гимназии.

"Также рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение", - заверила вице-министр.

Торжественная церемония закрытия олимпиады в Шымкенте отменена, участников наградят в местах их проживания. Кроме того, республиканская олимпиада по общественно-гуманитарному направлению, запланированная на 3-8 апреля в Шымкенте, пройдёт в регионах.