Массовое отравление школьников в Мангистау: в больнице находятся 52 ребенка
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Детский омбудсмен Динара Закиева проведала детей, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, передаёт BaigeNews. К слову, в настоящее время в больнице находятся 52 ребенка. Их состояние сейчас стабильное.
"Также посетила районную амбулаторию, куда как раз в тот момент обратились мальчик с мамой и девочка с братом, которые жаловались на боли в животе. Осмотрела школу, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, в школе дети не питаются, так как столовая закрыта на время проведения проверки. В этой связи учебный день начальным классам сократили", - написала Закиева.
По ее словам, акиматом приняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим детям.
Кроме того, омбудсмен встретилась с акимом области и руководителем СЭС для обсуждения причин произошедшего и мер, которые необходимо предпринять для системного улучшения и обеспечения безопасности школьного питания.
"Одной из проблем в обеспечении качества услуг заключается в том, что сейчас СЭС не имеет права проводить проверки, только по конкретным жалобам. Через год вступит в силу норма, принятая в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Эта норма позволит СЭС проводить проверки в соответствии с правилами. Есть блок вопросов, требующих внесения изменений в подходы и нормативно-правовую базу для системного улучшения качества услуг в сфере организации питания в школах и повышения безопасности услуг, предоставляемых частными предпринимателями. Данные меры проработаем совместно с экспертами и государственными органами", - заключила Динара Закиева.
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