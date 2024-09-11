Массовое отравление школьников в Мангистау: в больнице находятся 52 ребенка

Детский омбудсмен Динара Закиева проведала детей, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, передаёт BaigeNews. К слову, в настоящее время в больнице находятся 52 ребенка. Их состояние сейчас стабильное.

"Также посетила районную амбулаторию, куда как раз в тот момент обратились мальчик с мамой и девочка с братом, которые жаловались на боли в животе. Осмотрела школу, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, в школе дети не питаются, так как столовая закрыта на время проведения проверки. В этой связи учебный день начальным классам сократили", - написала Закиева.

По ее словам, акиматом приняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим детям.

Кроме того, омбудсмен встретилась с акимом области и руководителем СЭС для обсуждения причин произошедшего и мер, которые необходимо предпринять для системного улучшения и обеспечения безопасности школьного питания.