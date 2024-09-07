Массовое отравление школьников в Мангистау: уголовное дело расследует полиция

По факту массового отравления в Мангистауской области начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в облздраве, состояние здоровья отравившихся детей в Мунайлинском районе Мангистауской области находится под пристальным контролем.

В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Заместитель областного акима Звира Есбергенова посетила больницу. Состояние школьников стабильное. Родителям оказывается психологическая помощь.

"Для выяснения причины отравления было направлено уведомление в департамент санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области. По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело № 244750031000356 по части 1 статьи 304 УК РК ( Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что владельцам столовой грозит штраф в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в школе села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Ранее сообщалось, что отравились не менее 50 детей.