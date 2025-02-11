  • 11 Февраля, 17:29
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Массовое отравление школьников в Мангистау: работников столовой осудили

Работники школьной столовой осуждены за поддельные документы

Сегодня, 15:56
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: sud.gov.kz

Четверых сотрудников столовой школы в Мангистау привлекли к штрафам за использование поддельных санитарных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. 

"В декабре прошлого года приговорами Мунайлинского районного суда 4 работника школьной столовой приговорены к уголовной ответственности в виде штрафа. Установлено, что указанные лица работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы. Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы", - говорится в сообщении.

Приговоры суда вступили в законную силу. 

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