Четверых сотрудников столовой школы в Мангистау привлекли к штрафам за использование поддельных санитарных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В декабре прошлого года приговорами Мунайлинского районного суда 4 работника школьной столовой приговорены к уголовной ответственности в виде штрафа. Установлено, что указанные лица работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы. Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы", - говорится в сообщении.

Приговоры суда вступили в законную силу.