Массовое отравление школьников в Мангистау: работников столовой осудили
Работники школьной столовой осуждены за поддельные документы
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
162Фото: sud.gov.kz
Четверых сотрудников столовой школы в Мангистау привлекли к штрафам за использование поддельных санитарных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"В декабре прошлого года приговорами Мунайлинского районного суда 4 работника школьной столовой приговорены к уголовной ответственности в виде штрафа. Установлено, что указанные лица работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы. Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы", - говорится в сообщении.
Приговоры суда вступили в законную силу.
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