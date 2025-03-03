В связи с массовым отравлением учащихся одной из школ в Актюбинской области, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК провел проверку и мониторинг магазинов. Были проверены более 1,5 тыся торговых точек, в которых продавались снеки сомнительного качества, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе лабораторных исследований закупленных образцов выявлены нарушения: в продукции содержатся усилители вкуса, такие как глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), инозинат натрия (Е631), использование которых не предусмотрено требованиями Техрегламентов Таможенного союза.

"Неумеренное потребление продуктов с усилителями вкусов провоцирует не только регулярное переедание, приводящее впоследствии к ожирению, но и может вызывать приступы аллергии, расстройства пищеварения, изжогу", - говорится в сообщении КСЭК.

Кроме того, на упаковках данных продуктов отсутствует информация о составе, пищевой и энергетической ценности, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения и местах нахождения изготовителя. Также не была представлена декларация о соответствии продукции установленным требованиям безопасности.

По результатам проверки, продукция была немедленно снята с реализации. Торговым точкам, реализующим данные снеки, были направлены уведомления о необходимости соблюдения всех требований по маркировке и наличию декларации о соответствии.

В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также введен запрет на ввоз и реализацию этой продукции.

В феврале сообщалось, что 23 школьника отравились после угощения одноклассника в Актюбинской области.