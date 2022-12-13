Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре

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Массовое отравление работников произошло на энергетическом предприятии в ГУП ПЭО "Байконурэнерго", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры комплекса.

"9 декабря в приемное отделение ФГБУЗ "ЦМСЧ № 1" ФМБА России бригадами скорой медицинской помощи доставлены шесть работников цеха топливоподачи ГУП ПЭО "Байконурэнерго" с признаками отравления. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, им оказана квалифицированная медицинская помощь. В целях выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов, незамедлительно после получения соответствующей информации прокурор комплекса Александр Трифонов выехал на место происшествия, где осмотрел рабочие места пострадавших, был проинформирован руководством предприятия о возможных причинах случившегося", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур" по данному факту проводится доследственная проверка.