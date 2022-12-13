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Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре
Массовое отравление работников произошло на энергетическом предприятии в ГУП ПЭО "Байконурэнерго", передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры комплекса.
"9 декабря в приемное отделение ФГБУЗ "ЦМСЧ № 1" ФМБА России бригадами скорой медицинской помощи доставлены шесть работников цеха топливоподачи ГУП ПЭО "Байконурэнерго" с признаками отравления. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, им оказана квалифицированная медицинская помощь. В целях выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов, незамедлительно после получения соответствующей информации прокурор комплекса Александр Трифонов выехал на место происшествия, где осмотрел рабочие места пострадавших, был проинформирован руководством предприятия о возможных причинах случившегося", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур" по данному факту проводится доследственная проверка.
"С целью установления причин отравления работников ГУП "ПЭО "Байконурэнерго", прокурором инициирована прокурорская проверка на данном предприятии, по ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных за соблюдение правил охраны труда должностных лиц, приняты меры к недопущению аналогичных инцидентов в последующем", - добавили в прокуратуре.
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