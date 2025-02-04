В селе Кызылсай города Жанаозен Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников дошкольного учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам жителей Жанаозена, которые обратились в редакцию Lada.kz, отравление получили 100 детей.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили.

"31 января в 20:13 в службу скорой помощи из села Кызылсай города Жанаозен поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (взрослый и трое детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку", – сообщили в управлении.

Напомним, осенью 2024 года в школе в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области произошло массовое отравление. У работников школьной столовой выявили стафилококк.